مديرية أمن أوجلة اجخرة تنتهي من امتحانات الترقية لأعضاء الشرطة

اختتم قسم التدريب بمديرية أمن أوجلة اجخرة دورة الترقية الثانية لضباط الصف والأفراد المستهدفين بالترقية لهذا العام في المديرية، إضافة إلى أعضاء هئية السلامة الوطنية.

الدورة التي تواصلت لمدة أسبوع، شارك فيها مايقارب عن 40 فردا من هيئة الشرطة، ونظمت خلالها عدة محاضرات تمحورت حول العلوم الأمنية والقانونية، والعلوم المساعدة، والمشاة.

كما أقيم في ختام الدورة امتحان تحريري شمل كل المشاركين في دورة الترقية.

و تابع اختتام الدورة مدير مديرية أمن أوجلة اجخرة العقيد “محمد عبدالجواد الدينالي” رفقت مدير الشؤون العامة ومساعد الشؤون الأمنية وعدد من الضباط.

وتقدم مدير مديرية الأمن بالشكر والتقدير للضباط المشرفين على الدورات محييا في الوقت ذاته رئيس قسم التدريب المقدم” آمال محمد الفضيل”

