دوريات استطلاع بالصحراء للكتيبة 401 طبرق على الشريط الحدودي

العنوان_طبرق

شنت وحدات منطقة طبرق العسكرية كتيبة 401 دوريات استطلاعية مكثفة على شريط الحدود الصحراوي من بحر الرمال الجغبوب إلى غاية محيط الكفرة، وهذه المنطقة تسمى المحمصات وهي في عمق الصحراء .

وأفاد آمر السرية التي قامت بالدورية ر.و.ع : “راف الله الكحاشي” أن هذه الدورية جاءت ضمن خطة للتكثيف من الانتشار الأمني للوحدات العسكرية بتعليمات من آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة، وذلك لكي تتمكن الوحدات من تغطية معظم المناطق الصحراوية ومكافحة ممرات التهريب بها ومراقبتها من المجموعات التي تقوم بخروقات من خطف وحرابه وسرقة لممتلكات المواطنين .

يشار بأن هذا النوع من الدوريات الاستطلاعية سيكون بشكل مستمر بالتنسيق بين الوحدات العسكرية وحسب التعليمات .

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