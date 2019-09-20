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مديرية أوجلة اجخرة تنهي امتحانات الترقية لـ40 من أفرادها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهى قسم التدريب بمديرية أمن أوجلة اجخرة تخريجا للضباط المشاركين في دورة الترقية الثانية لضباط الصف والأفراد المستهدفين بالترقية لهذا العام في المديرية، إضافة إلى أعضاء هئية السلامة الوطنية.

وشارك في الدورة 40 فردا من هيئة الشرطة حيث تواصلت على مدار أسبوع كامل، ألقيت خلالها عدد من المحاضرات تركزت حول العلوم الأمنية والقانونية، والعلوم المساعدة، والمشاة، كما أقيم في ختام الدورة امتحان تحريري شمل كل المشاركين.

وتم البرنامج التدريبي تحت إشراف مدير مديرية أمن أوجلة اجخرة العقيد “محمد عبدالجواد الدينالي” ورئيس قسم التدريب المقدم” آمال محمد الفضيل” ورئيس فرع الإدارة العامة للأمن المركزي الواحات العقيد” أحمد عيسى عنودة” ومدير الشؤون العامة ومساعد الشؤون الأمنية وعدد من الضباط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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