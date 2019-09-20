مديرية أوجلة اجخرة تنهي امتحانات الترقية لـ40 من أفرادها

أنهى قسم التدريب بمديرية أمن أوجلة اجخرة تخريجا للضباط المشاركين في دورة الترقية الثانية لضباط الصف والأفراد المستهدفين بالترقية لهذا العام في المديرية، إضافة إلى أعضاء هئية السلامة الوطنية.

وشارك في الدورة 40 فردا من هيئة الشرطة حيث تواصلت على مدار أسبوع كامل، ألقيت خلالها عدد من المحاضرات تركزت حول العلوم الأمنية والقانونية، والعلوم المساعدة، والمشاة، كما أقيم في ختام الدورة امتحان تحريري شمل كل المشاركين.

وتم البرنامج التدريبي تحت إشراف مدير مديرية أمن أوجلة اجخرة العقيد “محمد عبدالجواد الدينالي” ورئيس قسم التدريب المقدم” آمال محمد الفضيل” ورئيس فرع الإدارة العامة للأمن المركزي الواحات العقيد” أحمد عيسى عنودة” ومدير الشؤون العامة ومساعد الشؤون الأمنية وعدد من الضباط.

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