الرئيس الإيطالي: التوافق الأوروبي سيقضي على معاناة الشعب الليبي

أعرب الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا عن أمله بأن يشكل المؤتمر الوزاري بشأن الأزمة الليبية الذي سيعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الخطوة الأولى لنجاح مؤتمر برلين.

وأشاد ماتاريلا بمبادرة ألمانيا بخصوص عقد مؤتمر دولي لبحث آفاق الحل في ليبيا، مبينا أن مبادرة فرنسا وإيطاليا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون مهمة لإيجاد حلول لوقف فوري لإطلاق النار بليبيا، واستبعاد أي حل عسكري للوصول إلى تفاهمات بين الليبيين، من خلال جهود المبعوث الأممي غسان سلامة.

