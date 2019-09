«الخليج للنفط» تبحث مع شركة ألمانية مشروع استغلال الغاز j 22

اجتمع محمد بن شتوان رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، وبحضور عبدالمطلب صالح ادم عضو لجنة الإدارة للهندسة وتقنية المعلومات والمهندس إبراهيم الغماري مدير إدارة الهندسة والإنشاءات مع فيلب شتاينر مدير عام شركة SPG Steiner GMbH الألمانية ومندوبي الشركة في ليبيا المتعاقد معها كاستشاري مساند لمشروع استغلال الغاز J22

وأكد رئيس لجنة الإدارة على ضرورة الإسراع في مراحل تنفيذ المشروع ودراسة كل المشاكل التي تعرقل سير المشروع وضرورة وضع الحلول الفنية المدروسة حتى يتم تنفيذ المشروع وفق المستهدفات المخطط لها.

