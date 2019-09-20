جهاز حرس المنشآت النفطية يقوم بدورية مشتركة لتأمين المنشآت بالواحات وحوض مرادة

قام جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الواحات، بدورية مشتركة ضمت كلا من سرية الشرطة العسكرية، وسرية الاستخبارات العسكرية، والسرية الرابعة استطلاع بالواحات، ومديرية أمن جالو.

وشملت الدوريات الحقول النفطية الواقعة بالقرب من مناطق جالو وأوجلة واجخرة، وحقول النخلة والنافورة وآمال والزويتينة مئة وثلاثة وأبو الطفل، بالإضافة إلى الحقول الواقعة في نطاق حوض مرادة وزلة والسماح وزلطن، وصولا إلى أقصى الجنوب بحقل الواحة.

هذا وتعمل المنشآت النفطية بشكل جيد بتأمين من قبل القوات المسلحة، التي تقوم بتسيير دوريات لضبط الخروقات من أي مجموعات خارجة عن القانون.

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