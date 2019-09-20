رئيس هيئة الرقابة الإدارية يجتمع مع المجلس التسييري لمدينة درنة

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب عبدالسلام الحاسي، مع أعضاء المجلس التسييري لمدينة درنة، مدى تجاوب الأجهزة الخدمية في تنفيذ أعمالها.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بمدينة البيضاء، للمشاكل والمختنقات التي تمر بها مدينة درنة عقب مرحلة الحرب التي شهدتها ضد التنظيمات الإرهابية، ودور الحكومة المؤقتة والوزارات التابعة لها في إعادة إعمار المدينة.

هذا وأكد الحاسي خلال الاجتماع أن هيئة الرقابة الإدارية ستتابع ملف إعادة إعمار درنة، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بواجباتها تجاه المدينة، خاصة وأنها عانت الكثير.

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