وكيل وزارة زراعة المؤقتة يبحث سبل توفير المبيدات والتحصينات

ناقش وكيل عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة المؤقتة محمد عبدالعالي، مع القائمين على المركز الوطني للوقاية والحجر الصحي، ومركز الصحة الحيوانية، سبل تأمين احتياجات المركزين للبدء في حملات الوقاية والتحصينات.

وقال المكتب الإعلامي بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية لقناتنا، إن الاجتماع تطرق لسبل وضع آلية لتنفيذ قرارات رئاسة الوزراء، من أجل تخصيص مبالغ مالية لاستجلاب المبيدات وآلات الرش المحمولة والتحصينات الحيوانية بالسرعة اللازمة، لمواكبة الموسم الزراعي الحالي.

وأضاف مكتب الإعلام أن عبدالعالي طالب القائمين على المركزين بضرورة توعية المزارعين والمربين، من خلال التركيز على الجانب الإعلامي، وتحذيرهم من خطر الآفات والمبيدات غير المرخصة.

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