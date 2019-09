المتوسط:

قال الناطق الرسمي باسم الجيش ، اللواء أحمد المسماري، إن قواته الجوية لم تشارك في شن أي غارات على منطقة مرزق خلال الساعات الماضية.

وشدد المسماري في إفادة بصفحته الرسمية على “فيسبوك”، على أنه “لا صحة للأخبار التي تتحدث عن شن مقاتلاتنا غارات جوية على مواقع معادية في المنطقة المذكورة أو في محيطها”.

