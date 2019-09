المتوسط:

أعلن السفير الهولندي مشاركة بلاده في استضافة حدث حول المسائلة في ليبيا على هامش مجلس حقوق الإنسان في جنيف بمشاركة المبعوث الاممي غسان سلامة.

وقال السفير الهولندي، في تغريدة له عبر تويتر ، إن “تحميل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان هو أمر أساسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا”.

