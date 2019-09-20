جمعة ساخنة في محاور جنوب طرابلس

شهد عدد من محاور جنوب طرابلس جمعة ساخنة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق، حيث كانت منطقة الخلة و الأربع شوارع السويحلي من أشدها ضراوة، فيما لم يعلن حتى الآن أي تقدم لكلا الطرفين في أي من المحاور.

وكان الحدث الأبرز إسقاط طائرة مسيرة زعم كلا الطرفين إسقاطها، حيث أعلن المركز الإعلامي التابع لعمليات الكرامة إسقاط الدفاعات الجوية لطائرة تركية جنوب طرابلس كانت في مهمة استطلاعية، فيما أعلنت عمليات بركان الغضب إسقاط طائرة رصد و استطلاع تابعة للجيش في محور عين زراة ونشرت صورا زعمت أنها للطائرة التي تم استهدافها.

وبخلاف ما يحدث على الأرض كان للأجواء نصيب من الطلعات الجوية ابتداء من سرت مرورا بمصراتة وانتهاء بمرزق التي أعلن الأفريكوم أنه استهدف إرهابيين لداعش ليل الخميس .

أكثر من 5 أشهر مرت على الحرب التي شهدت تفاوتا في الأحداث والمستجدات على الصعيد الميداني والسياسي الذي يبدو أنه قد أخذ طريقا أكثر جدية بعد التحركات الدبلوماسية التي وصلت إلى مستويات عليا تدعو إلى وضع حل جذري لوقف القتال والعودة إلى المسار التفاوضي والسياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية