صنع الله: استهلاك المنطقة الشرقية لوقود الطيران زائد دون مبرر

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، استمرار تزويد الوقود إلى البلديات في شرق ليبيا، وعاملي شركة البريقة.

وأضاف صنع الله، أن “جميع أنواع الوقود موجودة ومتوافرة في شرق ليبيا بشكل كافٍ”.

وأكمل، أن وقود الطيران متوافر إلا أن استهلاك المناطق الوسطى والمنطقة الشرقية منه زاد بنسبة 80% العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، رغم عدم زيادة الرحلات أو شراء طائرات جديدة، مؤكدا أن الاستهلاك الزائد غير مبرر.

وأوضح أن ” هناك تحقيقات تجرى حول زيادة الكميات المستهلكة من وقود الطائرات في شرق ليبيا، لمعرفة إن كانت تستخدم في التهريب أم سوء استهلاك أو أشياء أخرى، مؤكدا استمرار التحقيقات رغم «الزوبعة» التي حدثت خلال الأيام الماضية.

