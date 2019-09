المتوسط:

عقد الوفد الليبي المشارك في اجتماعات الدورة الثانية و الأربعين لمجلس حقوق الإنسان المشكل من وزارة العدل و الداخلية اجتماعا مع أعضاء الفريق العامل المعنى بالاخفاء القسري بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بحنيف صباح اليوم الجمعة.

قدم الوفد الليبي عرضا موجزا عن الإطار القانوني لحماية الحق في الحرية و تجريم الخطف و الاحتجاز و الاخفاء القسري و الجهود التي تبذلها وزرارتا العدل و الداخلية بالخصوص و ثمن الفريق العامل مشاركة الوفد الليبي و التعاون مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.

The post تواصل مشاركات الوفد الليبي في الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية