المتوسط:
عقد الوفد الليبي المشارك في اجتماعات الدورة الثانية و الأربعين لمجلس حقوق الإنسان المشكل من وزارة العدل و الداخلية اجتماعا مع أعضاء الفريق العامل المعنى بالاخفاء القسري بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بحنيف صباح اليوم الجمعة.
قدم الوفد الليبي عرضا موجزا عن الإطار القانوني لحماية الحق في الحرية و تجريم الخطف و الاحتجاز و الاخفاء القسري و الجهود التي تبذلها وزرارتا العدل و الداخلية بالخصوص و ثمن الفريق العامل مشاركة الوفد الليبي و التعاون مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
The post تواصل مشاركات الوفد الليبي في الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان appeared first on صحيفة المتوسط.
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