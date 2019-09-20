تشكيل غرفة أمنية مشتركة لتأمين مركز سبها الطبي

أعلن مركز سبها الطبي، تشكيل غرفة أمنية مشتركة لتأمين المركز، يضم عناصر من مختلف الأجهزة الأمنية بالمدينة، وذلك لفرض الأمن داخل المركز، لتسهيل سير العمل وحماية الأطباء والعاملين.

وأوضح بيان للمركز، اليوم، أن القوة تتكون عناصرها من التمركزات الأمنية فرع سبها، ومنطقة سبها العسكرية ومديرية أمن سبها، تحت إمرة الرائد علي أحفاف أبوقفة إحميد.

وتعرض مركز سبها لتجاوزات واعتداءات من أهالى المرضى على الأطباء، كان آخرها ثلاثة اعتداءات خلال 48 ساعة أوائل الشهر الحالي، مما دعا إدارة المركز إلى تعليق العمل فيه.

باستثناء الطوارئ.. استمرار تعليق العمل بمركز سبها الطبي بسبب غياب الأمن

وقال الناطق باسم مركز سبها الطبي، أسامة الوافي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، حينها، أن الاعتداءات المسلحة الثلاثة التي تعرض لها المركز أحدها بآلة حادة تعرض لها مسؤول بإدارة المركز، وحالتا إطلاق نار، مضيفا أن العاملين بالمركز الطبي «قرروا إيقاف تقديم الخدمات الطبية غير الطارئة، بسبب الأوضاع الأمنية السيئة وسيستقبلون الحالات الطارئة فقط».

وأشار إلى أن «بعض الحالات الإيوائية غادرت المركز بسبب قيام مرافقين لبعض من المرضى بإطلاق الرصاص داخل قسم الجراحة بعد مشاجرة بين المرافقين».

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