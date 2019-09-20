صنع الله: إمدادات الوقود مستمرة ووقود الطائرات لم ينقطع

طمأن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أهالي المنطقة الشرقية والوسطى بأن إمدادات الوقود ومشتقاته مستمرة مشيرا إلى أن كل ما روج في الفترة الماضية مجرد إشاعات.

وحول إمدادات وقود الطائرات أوضح صنع الله أن استهلاك المنطقة الشرقية ارتفع خلال العام الجاري بنسبة 80% عن معدله العام الماضي؛ لذلك لم يتم إرسال وقود طائرات إلا بمعدل العام الماضي، مؤكدا أنها أيضا مستمرة ولم تنقطع.

وكانت الحكومة المؤقتة قد أعادت تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة البريقة لتسويق النفط الأمر الذي قابله صنع الله بإصداره قرارا بإيقاف خيرالله وإحالته للتحقيق وذلك لارتكابه مخالفات إدارية ومالية بحسب ما ورد عن المؤسسة.

كما أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بياناً شديد اللهجة ضد تصرف الحكومة المؤقتة القاضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لشركة البريقة للنفط برئاسة خيرالله عبدالسلام عضو مجلس الإدارة عن الشؤون الفنية للمناطق الوسطى والشرقية.

وأشار بيان المؤسسة إلى أن السعي وراء تشكيل مجلس إدارة مواز يهدد بانقسام خطير وهي إشارة إلى خطورة الموقف، وربما يستغله أصحاب المصالح الضيقة في عمليات تصدير غير قانونية، بحسب وصف البيان.

وشدد البيان الذي اطلعت عليه 218 على أن بعض الشخصيات اتخذت ذريعة نقص إرساليات الوقود للمنطقة الشرقية لإحداث الانقسام، وأشارت المؤسسة إلى أن إرساليات المحروقات للمنطقة الشرقية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفع بنسبة 21% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وأعلى بنسبة تفوق 50% عن الفترة الممتدة بين أبريل وأغسطس من العام الماضي مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تقنين إرساليات وقود الطيران لمستودعات المنطقة الشرقية جاء نتيجة توفر الوقود في هذه المستودعات لفترة جيدة بحسب المؤسسة.

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