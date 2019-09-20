صحة المؤقتة تدرس تنفيذ خطط تطوير القطاع

كشف وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب عن النتائج الفعلية لعمل الوزارة خلال النصف الثاني والثالث من العام الحالي و خطة التطوير الجديدة للمستشفيات والمراكز التخصصية خلال العام القادم لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من الأطباء والمختصين في القطاع الصحي والأطقم الطبية ناقش فيه الأوضاع الصحية بالبلاد والقضايا والمواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي والسبل الكفيلة لتعزيز التعاون المشترك في مجال الطبيب الزائر و زيادة الدعم والمساندة، ودعم برامج التدريب، ورفع كفاءة الكوادر الطبية والتحول الي الأنظمة الإلكترونية المتمثلة في الأرشفة الإلكترونية للمخازن وسجلات وتفعيل البطاقة الإلكترونية الذكية لمرضي السكري لضمان تحسين الإجراءات المتخذة ومواجهة التحديات الصحية العامة في ليبيا.

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