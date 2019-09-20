قوات الجيش تنجح في إسقاط طائرة تركية وآسر 6 عناصر من قوات الوفاق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني، إن وسائط الدفاع الجوي التابعة له، تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع تركية مسيرة تابعة لقوات الوفاق المعترف بها دوليًا في محور الزطارنة بطرابلس .

ونوه المركز الإعلامي، في بيان له الجمعة، بأن عملية الاستهداف جاءت أثناء محاولة الطائرة التركية المسيرة تنفيذ مهمة استطلاعية للرصد وجمع المعلومات والتصوير لتمركزات قوات الجيش هناك .

وبدورها، أكدت غرفة عمليات إجدابيا، أن الوحدات العسكرية بكتيبة طارق بن زياد، تمكنت اليوم الجمعة من تحقيق تقدمات باتجاه طريق الأبيار بمحور عين زارة جنوب طرابلس .

الغرفة أوضحت في بيان لها، أن قوات الجيش، تمكنت من تحرير عدة مناطق من سيطرة الوفاق في محاور صلاح الدين والخلة، وعين زارة.

وأردفت أن قوات الجيش بسطت سيطرتها على منطقة الأربع شوارع السويحلي، وغنمت العديد من الآليات المسلحة وبعض الأسلحة والذخائر ولاسلكيات تابعة لقوات الوفاق .

وتمكنت من أسر ستة عناصر من قوات الوفاق في محور الخلة بينهم ثلاثة من مليشيا مايسمي الردع التي يترأسها عبدالرؤوف كاره.

يشار إلى أن قوات الجيش نفذت بمنطقة طبرق العسكرية دوريات استطلاعية مكثفة لشريط الحدود الصحراوي من بحر الرمال جغبوب إلى محيط مدينة الكفرة بمنطقة المحمصات.

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