صنع الله: هذه أسباب عدم إرسال إمدادات وقود الطائرات للمنطقة الشرقية

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، استمرار إمدادات الوقود ومشتقاته في المنطقة الشرقية والوسطى.



وأضاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، في تصريحات تليفزيوينة رصدتها “بوابة إفريقيا الإخبارية” أن كل ما روج في الفترة الماضية مجرد إشاعات وحملة إعلامية مضللة، والناس ستحكم من خلال توفر الوقود ومشتقاته في المحطات، بحسب قوله.



وبشأن إمدادات وقود الطائرات، قال صنع الله: “متوفرة وبكثرة”، مضيفا، أن هناك زيادة غير مبررة في استهلاك المنطقة الشرقية خلال العام الجاري بنسبة 80% عن معدله العام الماضي.



وتابع: “في الفترة من 1 يناير إلى 1 سبتمبر 2018، سجل استهلاك المنطقة الشرقية 26 مليون لتر، بينما سجل خلال نفس الفترة من العام الحالي 48 مليون لتر، هناك استعمالات سيئة قد تكون تهريب، لذلك لم يتم إرسال وقود طائرات إلا بمعدل العام الماضي”

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