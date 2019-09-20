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بعد انفصال البريقة .. السفيرة الفرنسية : مؤسسة النفط في طرابلس هي الجهة الشرعية لتصدير النفط

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 –  خاص

جددت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياتريس دوهيلين، اليوم الجمعة، دعمها لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله.

دوهيلين أكدت، بحسب تغريدة للسفارة على تويتر، أن مؤسسة النفط في طرابلس هي الجهة الشرعية الوحيدة بموجب قرارات مجلس الأمن لتسويق وتصدير النفط.

إلى ذلك كانت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، قد أدانت ما وصفته بــ”المحاولات الرامية إلى تقسيم” شركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها من قبل الحكومة المؤقتة والمؤسسة الوطنية للنفط الموازية لها في الشرق .

كما رفضت في بيان لها أمس الخميس، الحديث حول عدم إمدادها للمنطقة الشرقية بالوقود الكافي، معتبرة أنها مجرد إدعاءات باطلة والمغلوطة جملة وتفصيلا.

‏‎وأعرب مجلس إدارة المؤسسة، عن رفضه قيام الحكومة المؤقتة، بتعيين مجلس إدارة موازي لشركة البريقة، معتبرا أنه والعدم سواء.

 وكانت لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط بالمنطقة الشرقية، قد أكدت التزام لجنة الإدارة الجديدة بكافة العقود والاتفاقيات المبرمة مع شركات التوزيع الأربعة “شركة ليبيا نفط ـ شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية ـ شركة الراحلة ـ شركة خدمات الطرق السريعة”، إضافة إلى الشركة العامة للكهرباء وكافة المستهلكين.

يأتي هذا بعد أن قررت إدارة شركة البريقة لتسويق النفط ببنغازي، الانفصال عن إدارة الشركة الرئيسية والتابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، وعينت الشركة، بحسب القرار رقم 125 لسنة 2019م، خير الله صالح العبيدي، رئيسًا لها، وبعضوية كل من فتح الله محمد، عبد السلام فرج، وفرج عبد الله .

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  • وانتى مالك ايتها السفيهة الفرنسية بالشأن الليبى اما عن قرارات مجلس الامن فلا يتم تنفيذها فى اى مكان فى اليمن صدر قرارات ضد الحوثى لم تنفذ وفى فلسطين قرارات عديدة لصالح الفلسطينيين وام تنفذ ويتم بناء مستطونات مخالفة للقانون الدولى فماذا فعلتم بهذه القرارات التى يجب ان تمسحى بها مؤخرتك ايتها السفيهة فكيف تسلموا مؤسسات الدولة لمن رفضهم مجلس النواب فهل يمكن ان يحكم رئيس فرنسى مرفوض من غالبية الشعب وبدون اى انتخابات ومرفوض من الجمعية الوطنية الفرنسية فهل انتم اوصياء على ارتدة الشعب الليبى المؤسسة الوطنية الشرعية هى التى تتبع حكومة نالت ثقة مجلس النواب فقط

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  • عيب عليك ياصنع الله يا اخوانى يابوذقن عيرة تمسك ايد الست السفيهة الفرنسية ايدها ناعمة وبيضاء وانت مكلبش فيها صحيح لحم مازقرى وليس وطنى مثل شيخ الغفر مراتك تلاقيها مثلك بذقن

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  • السفيرة الفرنسية اروبة بتضحك على ابوذقن وتدحلب عليها حتى يوافق على منح الشركات الفرنسية امتيازات جديدة لشركة توتال الفرنسية على حساب شركة اينى الايطالية والست ايديها بتكهرب صاصا وفى الاخر يوافق ايضا على اعطائها نفط باسعار متميزة اه يا اروبة تستغلى غباوة الخوان

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