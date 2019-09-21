منظمة دولية تتهم خفر السواحل الليبي بقتل أحد المهاجرين

ذكرت منظمة دولية أن خفر السواحل الليبي قام بقتل أحد المهاجرين سوادني الجنسية، عبر إطلاق النار عليه، أثناء محاولته الهروب من عرض البحر.

وأوضحت منظمة (Mediterranea Saving Humans)، أن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، هي من أعلنت عن حادثة مقتل السوادني، وانها انتقدت الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي، بأنهم وراء ما يحدث للمهاجرين، عبر دعمهم لـ”المليشيات” خفر السواحل الليبي، حسب وصف المنظمة.

وطرحت المنظمة الإنسانية، ما هي أوضاع المهاجرين في ليبيا، داخل مراكز الإيواء؟ واصفة الحكومة الإيطالية بالتواطؤ مع الرعب الذي يعشيه المهاجرين في ليبيا.

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