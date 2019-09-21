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منظمة دولية تتهم خفر السواحل الليبي بقتل أحد المهاجرين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت منظمة دولية أن خفر السواحل الليبي قام بقتل أحد المهاجرين سوادني الجنسية، عبر إطلاق النار عليه، أثناء محاولته الهروب من عرض البحر.

وأوضحت منظمة (Mediterranea Saving Humans)، أن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، هي من أعلنت عن حادثة مقتل السوادني، وانها انتقدت  الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي، بأنهم وراء ما يحدث للمهاجرين، عبر دعمهم لـ”المليشيات” خفر السواحل الليبي، حسب وصف المنظمة.

وطرحت المنظمة الإنسانية، ما هي أوضاع المهاجرين في ليبيا، داخل مراكز الإيواء؟ واصفة الحكومة الإيطالية بالتواطؤ مع الرعب الذي يعشيه المهاجرين في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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