روسيا تشدّد على ضرورة تسريع العملية السياسية في ليبيا

شدّدت روسيا على أهمية عدم التباطؤ للعملية السياسية في ليبيا، وأنها يجب أن تسير تحت إشراف البعثة الأممية، للمحافظة على وحدة ليبيا ومكافحة الإرهاب في المنطقة.

وجاء التصريح الروسي، بعد أن التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، مع القائم بالأعمال المؤقت لدولة ليبيا في موسكو، مصطفى أبو سعيدة، يوم أمس الجمعة.

وناقش بوغدانوف وأبو سعيدة، خلال اللقاء، الملفات المشتركة بين البلدين وسبل تطويرها، ومساعدة روسيا في عملية نهوض ليبيا واستقرارها.

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