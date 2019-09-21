انطلاق مهرجان أصايل للفروسية والميز الشعبى بسرت

انطلقت، أمس، فعاليات مهرجان أصايل للفروسية الشعبية والميز المقام بنادى خليج سرت للفروسية ابوزاهية، بحضور عميد بلدية سرت، مختار المعداني، وذلك بمناسبة ذكرى يوم شيخ الشهداء، عمر المختار.

كما حضر مدراء أندية الفروسية الشعبية خليج سرت ميلاد عمران وأندية اهرواة والظهير والسواوة والسلام والرفاقة والعديات واهرواة المركز وشهداء اهراوة للفروسية الشعبية وعدد كبير من المواطنيين اصطحبوا أطفالهم وأعيان قبائل سرت وعدد من اتحاد الفروسية سرت.

وقال مدير مكتب الاعلام ببلدية سرت محمد الامي، إن المهرجان شارك فية أكثر من 150 فارسا شعبيا على صهوات جيادهم الاصيلة يمثلون اكثر من تمانية عقود يمثلون انديتهم للفروسية الشعبية والميز الشعبى

كما شارك أيضا عدد من الشعراء الشعبيين بقصائدهم التى جسدت اللحمة الوطنية والفارس الشعبى وركوب الخيل وتغنوا بالحب والوطن وليبيا

ويهدف المهرجان، الذي تستمر فعالياته ليومين، برعاية بلدية سرت وبمشاركة 8 أندية للفروسية الشعبية بسرت واهرواة ومشاركة فارس شعبى من بلدية الخمس.

كما يهدف المهرجان إلى إعادة إحياء رياضة الفروسية والميز ولم الشمل والفرسان الليبيين والتواصل والتقريب بينهم، ويصاحبه أمسيات شعرية وتراثية.

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