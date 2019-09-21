آمر المنطقة العسكرية الكفرة يتفقد واحة ربيانة

ذكر مكتب إعلام منطقة الكفرة العسكرية، أن آمر المنطقة العسكرية اللواء بلقاسم الابعج، قام بزيارة إلى واحة ربيانة، لتفقد الوضع المعيشي والأمني لسُكّان المنطقة.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن آمر فرع الاستخبارات العسكرية الكفرة وأعيان مكوّن التبو بالكفرة وبعض أمراء الكتائب التابعات للمنطقة العسكرية، كانوا برفقة آمر المنطقة العسكرية الكفرة خلال الزيارة.

وأشار المكتب الإعلامي، أن آمر الكتيبة 178 مشاة ومدير مديرية أمن ربيانة وأعيان الواحة، كانوا في استقبال وفد المنطقة العسكرية، وأن سُكّان ربيانة، أكدوا خلال الزيارة دعمهم الكامل للمؤسسة العسكرية المتمثلة في الجيش الوطني والوحدات التابعة لها.

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