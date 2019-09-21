البحرية الليبية تُنقذ 493 مهاجر غير قانوني من جنسيات مختلفة

أعلن مكتب الإعلام بالقوات البحرية الليبية، إنقاذ 493 مهاجر غير قانوني، في ستة عمليات إنقاذ استثنائية وطارئة، قامت بها القوات البحرية، ضمن أعمالها الأمنية ومكافحة التهريب ومراقبة حركة القوارب.

وأوضح المكتب الإعلامي أن أول عمليات الإنقاذ كانت في الخامس عشر من سبتمبر، وتم خلالها إنقاذ 6 مهاجرين كانوا على متن ستة قوارب مطاطية، كان على متنها 493 مهاجر غير قانوني، من بينهم أطفال ونساء، وأن موقع الإنقاذ كانت شمال غرب وشمال شرق طرابلس.

وأشار المكتب الإعلامي بالقوات البحرية، أن الزورق “أوباري من القطاع الأوسط قام بعمليتي إنقاذ الأولى، وأن العملية الثانية تمت في السادس عشر من سبتمبر والتي تم خلالها إنقاذ 96 مهاجر، بينهم عدد 4 نساء، وطفل واحد، من جنسيات أفريقية وآسيوية، كانوا على متن قارب مطاطي وذلك شمال الخمس.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن الزورق فزان، قام بثلاث عمليات إنقاذ، شملت 83 مهاجرا غير قانوني، من الجنسية السودانية والمصرية، شمال مدينة الخمس، وأن العملية الأخرى تم فيها إنقاذ 104 مهاجر من بينهم 18 إمراة، و3 أطفال، كانوا على متن قارب مطاطي، شمال شرق زوارة، وحول العملية الأخيرة للإنقاذ فإنها تمت بواسطة الزورق تليل، الذي قام بعملية إنقاذ واحدة، شمال صبراتة.

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