منظمة إنسانية: الحكومة الإيطالية متواطئة مع أهوال خفر السواحل الليبي

قالت منظمة إنسانية إن “ما يزعم أنه خفر السواحل الليبي قام بقتل شاب سوداني بإطلاق النار عليه في الظهر، فور وقفه في عرض البحر، بينما كان يحاول الهرب من الجحيم مع آخرين”.

وأضافت شبكة (Mediterranea Saving Humans)، التي تضم منظمات إنسانية غير حكومية، في بيان الجمعة، أن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة هي من أعلن النبأ”، لافتة إلى أن “أفراد الميليشيات الذين تصر الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي على تسميتهم: خفر السواحل، ويمطرون عليهم الأموال لوقف الأشخاص الذين يفرون من التعذيب والعنف بكل أنواعه ومن الحرب التي تدمي ليبيا، فتحوا النار على أناس عزل”.

وذكرت الشبكة الإنسانية أن “خفر السواحل نفسه، أعلن من ثم أنه أوقف 493 بين رجل وامرأة وطفل، ممن حاولوا الهرب بحراً، في الفترة من 15 ـ 18 أيلول/سبتمبر”. واختتمت متسائلة “فإلى أي معسكرات أخذوهم وكم قتلوا منهم بالفعل، وهل ترغب الحكومة (الإيطالية) بمواصلة التواطؤ مع هذا الرعب؟”.

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