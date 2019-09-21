سرت تشهد انطلاق مهرجان أصايل للفروسية الشعبية

شارك عميد بلدية سرت مختار المعداني، فعاليات مهرجان أصايل للفروسية الشعبية والميز، والمقام بنادى خليج سرت للفروسية أبوزاهية، بمناسبة ذكرى يوم الشهيد شيخ الشهداء عمر المختار.

وحضر المهرجان مدير مكتب الاعلام ببلدية سرت ومدراء أندية الفروسية خليج سرت ميلاد عمران، وأندية اهرواة والظهير والسواوة والسلام والرفاقة والعاديات واهرواة المركز وشهداء اهراوة للفروسية الشعبية، إضافة إلى عدد كبير من أهالي المدينة مع أطفالهم.

وأوضح مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت، أن المهرجان شارك فيه أكثر من 150 فارسًا شعبيًا على صهوات جيادهم الأصيلة، ويمثلون أكثر من ثمانية عقود لأنديتهم.

وأكد عميد البلدية في كلمة له، أن المهرجان عنوان للتسامح ويلتقى فيه الفرسان على جيادهم ويقدمون ويرسمون لوحة وصورة جميلة تؤكد معانى الفارس الشعبي وتؤكد مبادئ تاريخ الأجداد.

ويتواصل مهرجان أصايل للفروسية الشعبية، لمدة يومين، برعاية البلدية، وبمشاركة 8 أندية للفروسية الشعبية بسرت، واهرواة ومشاركة فارس شعبي من بلدية الخمس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية