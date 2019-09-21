إيطاليا: رسو  مهاجرين قدموا من زوارة على سواحل لامبيدوزا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن عملية رسوّ جديدة، بشكل مستقل على سواحل جزيرة لامبيدوزا، حيث وصل إليها 15 مهاجراً على متن قارب صغير خلال الليل.

وذكرت المصادر أن “زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية لاحظ القارب الصغير عند مدخل ميناء الجزيرة”. مبينة أنه “تم نقل المهاجرين إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا”، القريبة.

وقبل ذلك بساعات، كتبت منظمة (Mediterranean Hope) على منصة (تويتر)، عن “وصول قارب خشبي خلال الليل إلى مدخل الميناء، على متنه 27 شخصًا، بينهم 15 رجلاً و4 نساء و8 أطفال”، والذي “اعترضه رجال دورية الشرطة المالية”.

وخلصت المنظمة الإنسانية إلى القول إن المهاجرين “أخبروا عناصر الشرطة أنهم انطلقوا من مدينة زوارة ”، وأنهم من حملة “الجنسيات التونسية، الباكستانية والسورية”.

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