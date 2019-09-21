الجهيناوي يشيد بعمل مبعوث الجامعة العربية ويؤكد أهمية الملف الليبي لتونس

أشاد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، بالقيمة الكبيرة والخبرة في القضايا العربية والمعرفة الدقيقة بالساحة الليبية، التي كانت تميز مبعوث الجامعة العربية الراحل صلاح الدين الجمالي.

وأضاف الجهيناوي خلال تأبين أقيم أمس بالخارجية التونسية، أن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي كان قد دعم ترشح الجمالي لشغل منصب مبعوث خاص لجامعة الدول العربية في ليبيا، باعتبار الملف الليبي محوريا في أولويات الدبلوماسية التونسية، مشيرا إلى المبادرات والمقترحات التونسية لدعم دور الجامعة العربية في حل هذه الأزمة، بما يحفظ مصالح الشعب الليبي ويعيد إليه الأمن والاستقرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا