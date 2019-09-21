الغزوي: عملياتنا العسكرية مستمرة حتى جلاء آخر عسكري تركي يرتزق من الإخوان والرئاسي

ليبيا – قال آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة اللواء المبروك الغزوي إن قوات الجيش فتحت نيرانها في أحد المواقع بمنطقة الزطارنة جنوب شرق طرابلس حتى تمكنت من إصابة هدفها بنجاح.

اللواء الغزوي أكد في تصريح لصحيفة “الإتحاد” عزم قوات الجيش على الاستمرار في تدمير أي هدف تركي معادٍ سواء كان في الجو أو البر أو بأي مكان حتى جلاء آخر عسكري تركي يرتزق من جماعة الإخوان في طرابلس ومجلسها الرئاسي حسب قوله.

يشار الى أن سلاح الجو مستمر في استهداف مواق الطيران المسير التركي وبنيته التحتية على طول خط العمليات العسكرية من مدينة سرت وصولاً إلى مدينة زوارة غرباً.

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