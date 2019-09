وصول دفعة مهاجرين إلى سواحل لامبيدوزا قادمين من زوارة

المتوسط:

أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن عملية رسوّ جديدة، بشكل مستقل على سواحل جزيرة لامبيدوزا، حيث وصل إليها 15 مهاجراً على متن قارب صغير خلال الليل، مبينه أن “زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية لاحظ القارب الصغير عند مدخل ميناء الجزيرة”.

وأشارت المصادر إلى أنه “تم نقل المهاجرين إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا”، القريبة. وقبل ذلك بساعات، كتبت منظمة (Mediterranean Hope) على منصة (تويتر)، عن “وصول قارب خشبي خلال الليل إلى مدخل الميناء، على متنه 27 شخصًا، بينهم 15 رجلاً و4 نساء و8 أطفال”، والذي “اعترضه رجال دورية الشرطة المالية”.

وقالت المنظمة الإنسانية إن المهاجرين “أخبروا عناصر الشرطة أنهم انطلقوا من مدينة زوارة ”، وأنهم من حملة “الجنسيات التونسية، الباكستانية والسورية”.‎

