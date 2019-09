المتوسط:

أعلن مدير إدارة الإعلام بسرت، محمد الأميل، انطلاق فعاليات مهرجان أصايل للفروسية الشعبية والميز بمشاركة عميد البلدية مختار المعداني.

وأوضح الأميل، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أنه حضر المهرجان المقام بنادي خليج سرت للفروسية أبوزاهية، بمناسبة ذكرى يوم الشهيد شيخ الشهداء عمر المختار، مديري أندية الفروسية خليج سرت ميلاد عمران، وأندية اهرواة والظهير والسواوة والسلام والرفاقة والعاديات واهرواة المركز وشهداء اهراوة للفروسية الشعبية، إضافة إلى عدد كبير من أهالي المدينة مع أطفالهم.

وبين الأميل، أن المهرجان شارك فيه أكثر من 150 فارسًا شعبيًا على صهوات جيادهم الأصيلة، ويمثلون أكثر من ثمانية عقود لأنديتهم.

وأكد عميد البلدية في كلمة له، أن المهرجان عنوان للتسامح ويلتقي فيه الفرسان على جيادهم ويقدمون ويرسمون لوحة وصورة جميلة تؤكد معاني الفارس الشعبي وتؤكد مبادئ تاريخ الأجداد.

ويتواصل مهرجان أصايل للفروسية الشعبية، لمدة يومين، برعاية البلدية، وبمشاركة 8 أندية للفروسية الشعبية بسرت، واهرواة ومشاركة فارس شعبي من بلدية الخمس.

The post الأميل: انطلاق فعاليات مهرجان أصايل للفروسية الشعبية في سرت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية