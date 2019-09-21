كونتي للسراج: ملف الهجرة يندرج ضمن أولوياتنا

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي أن بلاده مستعدة لتعزيز المساعدات لضمان الحد الأدنى من الظروف الملائمة للمهاجرين في مراكز الإيواء الليبية.

وبينت وكالة آكي أن كونتي أكد خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أنه سيمارس “الضغط على الأمم المتحدة أيضًا لتعزيز حضورها” بالمراكز المذكورة. وأوضح أن “ملف الهجرة يندرج ضمن أولويات الحكومة”، التي استعرضها في مقابلة متلفزة مساء يوم الخميس.

وخلص كونتي مذكّرا بأنه “في الاجتماع مع السرّاج، كانت هناك إشارة أيضًا إلى الظروف التي يعيش فيها هؤلاء المهاجرون”، الذين اعترضهم خفر السواحل الليبي، فـ”هناك مراكز يعيشون فيها في ظروف غير مقبولة”.

وأوضح أنه أعرب للسرّاج عن “استعداد إيطاليا لتعزيز المساعدات لضمان الحد الأدنى من الظروف المواتية لهؤلاء الناس”.

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