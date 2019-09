المتوسط:

نظمت كلية هندسة النفط والغاز في جامعة الزاوية، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق والمجلس البلدي الزاوية، والهيئة العامة للموارد المائية، ندوة علمية تحت عنوان «مستقبل المياه في ليبيا»، لمناقشة الوضع المائي في البلاد، بحضور مسؤولين وباحثين وأكاديميين والمهتمين بشؤون المياه، في بيت الثقافة بمدينة الزاوية غرب البلاد.

وتناول المحور الأول من الندوة، الذي ألقاه خبير المياه عمر سالم، الوضع المائي في ليبيا والأخطار التي تهدده، حيث أوضح أن الهبوط المستمر في مناسيب المياه الجوفية خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية والأنشطة الزراعية، ترتب عليه تدهور نوعية المياه المنتجة وزيادة في التكاليف، مشيرا إلى خروج كثير من الآبار عن الخدمة، بسبب الملوحة المرتفعة خصوصا تلك المخصصة للإمداد الحضري، الأمر الذي يهدد مصادر الإمداد التقليدية لمياه الشرب.

وتطرق المحور الثاني من الندوة الإمداد المائي لمنظومة «غدامس – زوارة – الزاوية» بجهاز النهر الصناعي، والمشاكل الفنية والاعتداءات والتجاوزات التي تتعرض لها مرافق وخطوط جهاز النهر الصناعي.

وعرض المسؤول بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، محمد صالح، موجزا لأهداف ومكونات منظومة النهر، وكذا المخصصات المائية لفتحات التغذية للمدن والقرى المستهدفة بمياه المشروع، كما تطرق إلى الخطة الاستراتيجية للمنظومة في ظل الأوضاع الحالية ومتطلبات تنفيذها، والمشاكل الفنية والاعتداءات والتجاوزات.

أما المحور الثالث للندوة فاستعرض «تحلية مياه البحر كأحد الموارد المائية لتغذية المنطقة بالمياه العذبة» والصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل في الشركة العامة لتحلية المياه.

وعرضت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في المحور الرابع التحديات التي تواجه المنطقة نتيجة الصرف الصحي غير المعالج، بدءا من الوضع الحالي لمحطات معالجة الصرف الصحي وتأثير مياه الصرف غير المعالجة على مياه البحر والمياه الجوفية والسطحية والتربة والهواء.

وناقش الدكتور بكلية التقنية الطبية جامعة صبراتة، الهادي قمبيج، في المحور الخامس، المعايير القياسية لمياه الشرب في ليبيا ومقارنتها بدول أخرى ومعايير منظمة الصحة العالمية، والأثر الصحي لمياه الشرب المخالفة للمواصفات القياسية.

The post تحذيرات من أخطار تهدد الوضع المائي في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية