المتوسط:

طالب رئيس مجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري، في مراسلات لكلا من رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، بمراجعة قرارات المجلس الرئاسي فيما يخص الإيفاد في السفارات والملحقيات، ومدى مطابقتها للقوانين المعمول بها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف أي جزئية مخالفة.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الأربعاء، أصدر القرار رقم 1050 بشأن تعيين 11 سفير ومندوب لدى بعض الدول والمنظمات الدولية. ومن بين الشخصيات التي شملها القرار تعيين الطاهر السني، مستشار رئيس مجلس الرئاسي، مندوباً لدي الأمم المتحدة.

وجمال البرق سفيراً لدى ألمانيا، و عامر غريب سفيرا لدى روسيا، وجلال العاشي سفيراً لدى النمسا، و لطفي المغربي سفيراً لدى بلجيكا، و وليد بشير سفيراً لدى إسبانيا، من بين آخرين.

The post “الاستشاري” يطالب بمراجعة قرارات الرئاسي بتعيين دبلوماسيين جدد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية