برعاية أممية.. توقيع مراسم التسليم النهائي لهذه المشاريع في سبها

أعلنت بلدية سبها توقيع مراسم التسليم النهائي لمشروع تركيب المولدات التي تم تزويدها لعدد (30) بئر ماء في جميع أنحاء المدينة وتركيب عدد (33) مضخة لآبار كانت عاطلة عن العمل او لا تعمل بالكفاءة المطلوبة.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سبها أن مراسم التوقيع التي جرت بمقر ديوان المجلس البلدي سبها كانت بحضور وكيل ديوان المجلس البلدي محمد خليفة ابوقارة ورئيس مجلس إدارة الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع عبد السلام العياط والمهندس المتابع لتنفيذ المشروع جمال عبدالله وممثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة وعن مجموعة فزان المتابعة للمشروع نصر مادي.

وأوضحت البلدية أنه جرى تنفيذ المشروعين ضمن سلسلة من المشاريع التي ينفذها برنامج الاستقرار التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بشراكة بلدية سبها وتمويل الاتحاد الاوروبي والدول المانحة.

وأشارت البلدية إلى أن المجلس البلدي ببلدية سبها نفذ المرحلة الأولى بموازنة مباشرة من المجلس وكان عدد المولدات بها (6) فيما نفذت المرحلة الثانية مناصفة بالشراكة مع المبادرة الانتقالية حيث استهدفت (11) بئرا أما المرحلة الثالثة فانتهت الأسبوع الماضي واستهدفت (30) بئرا وبذلك بلغ إجمالي الآبار المستهدفة بهذه الخدمة (47) بئرا.

ولفتت البلدية إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تزويد الربع الاخير من الآبار المربوطة بالشبكة العامة وبالتالي ستغطي الخدمة أكثر من 90% من آبار المدينة، مشيرا إلى أن المشروع يعتبر ذا أهمية خاصة حيث سيوفر المياه في جميع أحياء المدينة حتى في حالات الطوارئ.

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