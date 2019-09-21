“حرب النفوذ” تشتعل بين مُسلحي غريان

في خضم المعارك التي يخوضها الجيش الوطني ضد التشكيلات المسلحة التابعة للوفاق تحدث مناوشات في نقاط معينة وفي أطر معينة بين المسلحين المنصهرين مع بعضهم.

وعلمت 218 من مصادر خاصة داخل مدينة غريان عن حدوث مناوشات مسلحة بين أشخاص يتبعون سرايا حسن السني وعبد الخالق الدايخ.

سبب هذه المناوشات كما يقول المصدر خلافٌ على مسألة التحكم في إمدادات الوقود إلى المدينة والإشراف على بيعه في السوق السوداء، وهو الأمر الذي تطور إلى حد الخلاف الذي أنتج صراعاً يعكس رغبة الأقطاب المتنافرة في حيازة أكبر قدر ممكن من النفوذ الذي يمكنها من لعب دور أكبر والاستفادة من مغانم الحرب كما تريد.

المناوشات المذكورة حدثت في شارع الثورة في قلب منطقة تغسات، لكنها لم تدم طويلاً حيث تم فض النزاع سريعا، لكنه وبحسب المصدر، عكس عدم تجانس التشكيلات المسلحة، وأن بقائها كتفاً بكتف في ساحات القتال ليس مرده انصهارا في نفس البوتقة وإيماناً بنفس المبادئ، إنما هو الخصم المشترك ممثلاً في القيادة العامة للجيش الوطني التي يرونها فوبيا تريد أن تقطع عليهم مصالحهم وتنهي سطوتهم بعد سنوات من النفوذ الواسع.

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