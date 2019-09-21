هيأة الكهرباء بالمؤقتة تبدأ في صيانة إحدى محطات مدينة شحات

شحات-العنوان

قال الناطق باسم الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة، المهندس ربيع خليفة، إنه تم الخروج بمحطة مفترق الطرق جهد (220/66 ك. ف) الموجودة في مدينة شحات عن الخدمة؛ لصيانة بعض المحولات وكذلك غسل المحطة بالكامل وتنظيف العوازل من الأتربة وتغيير بعضها.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية، أوضح خليفة أن محطة مفترق الطرق جهد (220/66 ك. ف)، هي التي تغذي رقعة جغرافية كبيرة في الجبل الأخضر، مشيرا إلى أن هدف هذه الصيانة هو حماية المحطة وتفادي الفصل فيها أو خروجها عن العمل نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

وأكد أن الصيانة بدأت، أمس الجمعة، واستمرت نحو أربع ساعات، مضيفا أن المحطة تغذي جزءا كبيرا من مدينة البيضاء ومدينة شحات ومنطقة الفائدية والأبرق ولملودة والقبة وعين مارة وسوسة وبعضا من المناطق الأخرى.

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