روسيا: يجب عدم التباطؤ في بناء عملية سياسية شاملة في ليبيا

التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، الجمعة، القائم بأعمال السفارة الليبية في موسكو، مصطفى أبو سعيدة لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن بوغدانوف وأبو سعيدة ناقشا تطوير العلاقات بين البلدين.

وأوضحت الخارجية الروسية “أن الطرفين تبادلا الآراء حول الأوضاع الراهنة في ليبيا، وأن الجانب الروسي شدد على أهمية عدم التباطؤ في بناء عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف مكافحة الإرهاب بصورة فعالة، والحفاظ على ليبيا كدولة واحدة تصان سلامتها الإقليمية”.

