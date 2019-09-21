اختتام المهرجان والمخيم الصيفي الأول للأطفال بصبراتة

اختتم بمدينة صبراته المهرجان والمخيم الصيفي الأول للأطفال بمشاركة العديد من البلديات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وبراعم وزهرات الكشافة وأطفال من مؤسسات المجتمع المدني.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية صبراتة أنه شارك في المهرجان والمخيم بلديات الزاوية المركز، الزواية الجنوب، الزاوية الغرب، صبراته، بلدية العجـيلات، بلدية الجديدة، بلدية الجميــل، بلدية زلطن، بلدية رقدالـين.

وأوضحت البلدية أنه جرى خلال اللقاء تنظيم عدد من المسابقات الثقافية والترفيهية وحفلات فنية بالإضافة إلى التجول في آثار صبراتة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا