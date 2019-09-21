جهاز مكافحة الهجرة بالكفرة يرحل 50 مهاجرا غير قانوني إلى تشاد

رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة خمسين مهاجرا غير قانوني، يحملون الجنسية التشادية.

وقال رئيس مركز الإيواء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالكفرة، الملازم محمد الفضيل، إن هؤلاء المهاجرين تم ضبط عدد منهم داخل المدينة، والقسم الآخر تمت إحالته للجهاز من قبل باقي الفروع في مناطق مختلفة، بعد ثبوت إصابتهم بأمراض كالإيدز والتهاب الكبد الوبائي.

ووجه الفضيل نداء لكافة المنظمات المعنية بالمهاجرين غير القانونيين لتقديم العون لهم، مطالبا رئيس الحكومة المؤقتة ووزير الداخلية بالتدخل بشكل عاجل، من أجل توفير الإمكانيات بمركز الإيواء التابع للجهاز.

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