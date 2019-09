كرموس: السراج يتصرف كأنه الحاكم الوحيد لليبيا

المتوسط:

انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري، عادل كرموس، قرار رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج، بتعيين 11 سفيرا ومندوبا، معتبرا أنها مسألة توزيع مناصب مضيفا “لكني لا أريد أن اتهم أحدا”.

وأكد كرموس، في تصريح إعلامي، أن السراج ” بهذا القرار تجاوز حدوده”، مبرزا أنه ليس أول تجاوز يرتكبه السراج، حيث إنه يتخذ قرارات منفردا عن المجلس ويتصرف وكأنه الحاكم الوحيد لليبيا”.

وشدد كرموس، على أن هذه القرارات ستجعل الرئاسي في مرمى الانتقادات، خاصة أن مخالفة قانونية واضحة تشوبها جعلت الاستشاري يتخذ خطوات نحوها.

وأضاف عضو الاستشاري، أن الاستشاري سيحرك الأجهزة الرقابية المتمثلة في المحاسبات والرقابة ومكافحة الفساد، لما لها من سلطات تؤهلها لمراقبة الأداء الإداري للحكومة وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

واعتبر كرموس، أن الرئاسي ليس على مستوى الأحداث في البلاد

وكان السراج، قد قرر تعيين 11 سفيرًا لخارجية حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، وذلك بدول؛ ألمانيا، وروسيا، والأمم المتحدة، والنمسا، وموريتانيا، والمغرب، ولدى البعثة الأممية في جنييف، وبلجيكا، وسلطنة عمان، والكويت، وإسبانيا.

