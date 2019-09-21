معلومات غير مُعلنة عن الغارات الأمريكية على مرزق

ضمن تطورات الضربة الجوية التي قامت بها القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” على مواقع في مرزق علمت 218 من مصدر مطلع أن حصيلة القتلى من عناصر داعش وصلت إلى 10 أشخاص، بينهم شخصيتان بارزتان بعد تنفيذ 4 غارات جوية.

المصدر الخاص أضاف خلال حديثه لـ218 أن الضربة استهدفت أيضا مجموعة من العناصر التشادية جنوب غرب المدينة بعد تتبع ورصد هذه المجموعات قبل فترة مضيفا أنها هي نفسها المجموعة التي يطلق عليها قوة حماية الجنوب.

وذكرت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا في بيان لها، أن الطائرات الأمريكية استهدفت مواقع كانت تتمركز فيها عناصر من داعش، وأن النقطة التي قصفت في مرزق هي واحدة من نقاط أخرى تتخذها العناصر الإرهابية منطلقا لعملياتها، وأن الإرهابيين لم يدخلوا مرزق وحدهم، بل مع عناصر أجنبية أخرى هجَّرت السكان المحليين.

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