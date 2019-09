“موغيريني” تستنكر مقتل سوداني برصاص خفر السواحل الليبي

المتوسط:

طالبت الناطقة باسم مسؤولة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بفتح تحقيق من أجل توضيح ظروف مقتل مهاجر سوداني برصاص خفر السواحل الليبي، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرار مثل هذا الحادث.

واستنكرت المسؤولة في كلمة لها أمام الصحفيين بحسب فرانس برس، النهاية المأساوية لشاب سوداني توفي بعد إصابته بالرصاص، عقب نزوله من المركب في ليبيا، مشيرة إلى أن استخدام الرصاص الحي ضد مدنيين ضعفاء وعزل هو أمر غير مقبول.

