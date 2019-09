انتشار دوريات ثابتة ومتحركة على مداخل ومخارج تاجوراء

المتوسط:

قامت صباح اليوم السبت الموافق.( 21.9.2019) دوريات تابثة ومتحركة تابعة للفرع في مداخل ومخارج حدوده الإدارية في تاجوراء والقربولي من وادي ترغت الي الإشاره الضوئية البيفي طيلة 24 ساعة.

وتأتي هذه التعليمات حسب الخطة الأمنية المتفق عليها بتأمين المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من ضعفاء النفوس المطلوبين للعدالة وإحالتهم لجهات الاختصاص والتصدي لا خرق أمني قد يحدث ومواجهة بكل حزم دون التهاون في أداء الواجب الوطني.

