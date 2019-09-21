(شاهد الصور) سكان وأهالي واحة ربيانة يجددون دعمهم للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر

ربيانة-العنوان

جدد سكان وأهالي واحة ربيانة دعمهم الكامل للمؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر، وذلك خلال زيارة آمر المنطقة العسكرية اللواء بالقاسم الأبعج، إلى الواحة، لتفقد الوضع المعيشي والأمني لسُكّان المنطقة، وفق مكتب إعلام منطقة الكفرة العسكرية.

ورافق آمر المنطقة العسكرية خلال زيارة الواحة الواقعة جنوب شرقي البلاد، آمر فرع الاستخبارات العسكرية الكفرة وأعيان مكوّن التبو بالكفرة وبعض أمراء الكتائب التابعة للمنطقة العسكرية.

وأشار المكتب الإعلامي، أن آمر الكتيبة 178 مشاة ومدير مديرية أمن ربيانة وأعيان الواحة، كانوا في استقبال وفد المنطقة العسكرية.

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