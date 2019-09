منظمة إنسانية تدين تواصل الاتحاد الأوروبي وإيطالية في التعاون مع الميليشيات في ليبيا

المتوسط:

أدانت منظمة Mediterranea Saving Humans””، استمرار التنسيق بين الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي مع من وصفتهم بـ”أفراد المليشيات”، في إشارة إلى خفر السواحل التابع لحكومة الوفاق، فيما يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين الفارين من جحيم التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للوفاق.

واستنكرت المنظمة الإنسانية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الجمعة، مقتل مهاجر سوداني برصاص خفر سواحل الوفاق، خلال محاولة هروبه من “الجحيم” والعودة مجددا إلى ليبيا.

وأشارت المنظمة إلى أن أفراد الميليشيات التي تصر الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي على تسميتهم بـ”خفر السواحل”، ويمطرون عليهم الأموال لوقف الأشخاص الذين يفرون من التعذيب والعنف بكل أنواعه ومن الحرب التي تدمي ليبيا، فتحوا النار على أناس عزل.

وذكرت المنظمة الدولية، أن خفر السواحل التابع للوفاق، كان قد أعلن أنه أوقف 493 شخصا بين رجل وامرأة وطفل، ممن حاولوا الهرب بحراً، في الفترة من 15 ـ 18 سبتمبر.

وتساءلت المنظمة في ختام بيانها: “إلى أي معسكرات أخذوهم وكم قتلوا منهم بالفعل، وهل ترغب الحكومة الإيطالية بمواصلة التواطؤ مع هذا الرعب؟”

