امغيب : استهداف افريكوم لمجموعة ارهابية في مرزق يعتبر رسالة للميليشيات في طرابلس

ليبيا – علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب على إستهداف الأفريكوم لمجموعات تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في محيط مدينة مرزق.

اكغيب قال في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إن ” هذه المجموعات التي اتضح الآن إنها إرهابية وتابعة لداعش متحالفة مع المعارضة التشادية و بعض الكتائب المسلحة التي تنتمي لقبيلة التبو والتي سيطرة بقوة السلاح على مرزق وهجرت أهلها الداعمين للجيش واحرقت بيوتهم و كل ممتلكاتهم”.

وأعرب عن تعجبه من إعلان حكومة الوفاق في وقت سابق أن هذه المجموعات تتبعها تحت مسمى قوة حماية الجنوب،.

ويرى أن الإعلان عن هذه الضربة من قبل الأفريكوم في هذا الوقت بالتحديد رسالة واضحة لكل الدول الداعمة لحكومة الوفاق وفي نفس الوقت للمليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس ولكل المدن التي تدعمهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية