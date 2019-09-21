مكافحة الهجرة تاجوراء: اختتام ورشة عمل حول الاتجار بالبشر

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء اختتام ورشة العمل التدريبية الخاصة بقضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتي تضمن (محكمة صورية لمنظومة العدالة الجنائية الليبية).

وبين المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة أن ورشة العمل المقامة بتونس كانت تحت إشراف مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتي جرت بمشاركة عدد من مترشحي وزرتي الداخلية والعدل.

وأوضح الجهاز أن تنظيم ورشة العمل يأتي ضمن برنامج تعزيز القدرات ورفع كفاءة منتسبي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا