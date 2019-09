المتوسط:

عقد مدير أمن الكفرة، خالد حيار، الجمعة، اجتماعا مع ممثلي شركات توزيع المشتقات النفطية، وذلك لبحث تأمين شحنات المحروقات من مدينة بنغازي إلى الكفرة.

وبينت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم الاتفاق على تأمين شحنات المحروقات من بنغازي إلى الكفرة وآليات توزيعها على المواطنين.

