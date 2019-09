رئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحث دور الوزارات بالمؤقتة في إعادة إعمار درنة

المتوسط:

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية المنبثقة عن مجلس النواب، عبد السلام الحاسي، اجتماع مع عدد من أعضاء المجلس التسييري لبلدية درنة، وتم خلال الاجتماع بحث مشاكل القطاع الخدمي في المدينة.

وتناول الاجتماع مدى قيام القطاعات الخدمية بتنفيذ أعمالها، وتقديم الخدمات للمواطنين وحل المشاكل والمختنقات بعد مرحلة الحرب التي شهدتها المدينة، ومناقشة دور الحكومة والوزارات التابعة لها في إعادة إعمار المدينة.

وأكد الحاسي أن مدينة درنة عانت الكثير ولابدّ من أن تقوم الحكومة بالاهتمام بها، ويكون ذلك بإعادة إعمار المدينة، وحل مشاكل المواطن، وأن تقوم الهيئة بمتابعة ملف إعادة الإعمار.

